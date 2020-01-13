Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Североатлантический альянс отреагирует на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения», — цитирует его телеканал N-tv.

Он добавил, что министры обороны стран военного блока уже согласовали соответствующие меры. Североатлантический альянс намерен соразмерно реагировать мерами оборонительного толка, сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НАТО заявили, что ракета 9М72с9 якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в этом «убеждены все члены альянса». Именно это стало причиной выхода США из ДРСМД, добавили в альянсе.

Вместе с тем, отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, настоящая причина, по которой США разорвали ДРСМД — это желание Вашингтона сдержать развитие Китайской Народной Республики и России в военной отрасли. Шойгу подчеркнул, что США заранее готовились к разрыву ДРСМД, и это лишний раз подтверждает тот факт, что спустя всего 16 дней после выхода из договора американцы испытали новую ракету наземного базирования, которая ранее была запрещена ДРСМД.

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