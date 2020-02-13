Минск, , 11:15 — REGNUM Белоруссия готова предоставить швейцарским инвесторам наилучшие условия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщило 13 февраля информационное агентство БелТА.

Лукашенко сообщил, что Белоруссию часто называют «Восточной Швейцарией», однако отметил различия между странами:

«Мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, — много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет».

Белорусский лидер добавил, что между странами установились хорошие, добрые отношения, которым есть куда развиваться, особенно в сфере экономики.

«Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования», — подчеркнул Лукашенко.

Отметим, 13 февраля в Минске должно открыться посольство Швейцарии в Белоруссии.

В 2019 году товарооборот между странами увеличился на 38%, до $258,2 млн. Экспорт белорусских услуг в Швейцарию за 11 месяцев 2019 года вырос на 30,5% и составил $180 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года Китай инвестировал в Белоруссию $4,5 млрд и вошёл в тройку крупнейших стран — инвесторов в белорусскую экономику.

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