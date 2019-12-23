Минск, , 14:00 — REGNUM Белоруссия получает «существенные дивиденды» от участия в китайском проекте «Новый шелковый путь». Об этом в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики «Osteuropa Informationen» заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министр отметил, в частности, «многократный рост с 2014 года объёма грузоперевозок через Белоруссию из КНР в Европу и обратно, а также активное развитие инвестиционного сотрудничества.

«С 2013 года кредитная поддержка со стороны китайских банков и правительства составила 4,5 млрд долларов США. В 2018 году объем прямых китайских инвестиций увеличился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом, и Китай впервые вошел в первую тройку крупнейших прямых инвесторов в Белоруссии», — сообщил Макей.

Гордостью постсоветской республики Макей назвал Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», отметив: «Это самый крупный парк, когда-либо построенный Китаем в евразийском регионе».

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Напомним, в декабре минфин Белоруссии сообщил о привлечении китайского кредита, эквивалентного $500 млн. по оценкам независимых экспертов, этот кредит под 7% годовых на один год никак не решает проблем постсоветской республики, находящейся на грани дефолта.

Во взаимной торговле с КНР у Белоруссии стабильно отрицательное сальдо, резко выросшее с 2013 года. По данным китайской статистики, в I половине 2019 года двусторонний товарооборот вырос на 70% и достиг $1,3 млрд, увеличившись в годовом выражении почти на 70%. По данным белоруской статистики, в январе-августе 2019 года этот показатель вырос на 22% и превысил $2,9 млрд, из которых $542,6 млн составил белорусский экспорт и $2,0132 млрд — импорт из Китая.