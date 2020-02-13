Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Новых перебоев и задержек в предоставлении военной помощи Украине не ожидается. С таким заявлением после дачи показаний на Капитолийском холме по делу об импичменте президента США Дональда Трампа выступил исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свой источник в американской администрации.

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Воут отметил, что он не предвидит будущих задержек военной помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение заморозить программу оказания военной помощи Украине, размер которой годом ранее составил $250 млн, до тех пор пока Вашингтон не удостоверится, что при финансировании иностранных государств интересы США «ставятся во главу угла». Это стало причиной скандала, в результате которого американскому лидеру едва не объявили импичмент.

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Добавим, что общий размер американской помощи Украине в 2020 году составит $698 млн. Такой же размер военной помощи Киеву администрация главы Белого дома планирует оставить и в 2021 году.

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