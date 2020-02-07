Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Одобрение поставок Киеву шести заказов на оружие задерживают власти США, сообщает 7 февраля BuzzFeed.

Уточняется, что в общей сложности Киеву задерживаются поставки американского оружия на $30 млн. Об этом издание узнало от трёх украинских чиновников и одного американца, ранее являвшегося госслужащим и осведомлённого о поставках.

Из этих шести поставок пять отложены на год, шестая — ещё на более долгий срок.

Напомним, проблемы с выделением американцами денег на военную помощь Украине стали причиной скандала, в результате которого президенту США Дональду Трампу едва не объявили импичмент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в администрации Трампа заявили, что в 2021 году размер поставок оружия на Украину планируется оставить таким же, каким он запланирован на 2020 год.

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