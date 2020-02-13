Ла-Пас, , 04:22 — REGNUM Документы, учитывающие ранее вынесенные замечания и касающиеся регистрации экс-президента Боливии Эво Моралеса кандидатом в члены сената, подала партия «Движение к социализму» в Высший избирательный суд (ВИС) республики, 12 февраля сообщила в среду газета Deber.

Кроме Моралеса, в заявку внесен и бывший боливийский министр экономики Луис Арсе, претендующий на пост президента. Кроме того, «Движение к социализму» заявило около 30 новых кандидатов на предстоящие выборы.

Проверка документов продлится до 17 февраля, а утвержденный список кандидатов будет опубликован с 21 по 23 февраля.

Напомним, Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вынес замечания к заявкам о регистрации Арсе и Моралеса. Судьи потребовали подтвердить постоянное проживание политиков на территории Боливии. В настоящее время Эво Моралес находится в Аргентине, скрываясь от политического преследования новых боливийских властей.

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