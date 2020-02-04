Ла-Пас, , 06:54 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес идёт на выборы в сенат Боливии от партии «Движение к социализму». Об этом 3 февраля сообщается на сайте избиркома страны.

В списке претендентов в сенаторы от департамента Кочабамба Моралес стоит под номером один.

Напомним, 4 февраля проверку поданных партиями и кандидатами документов начнёт Высший избирательный суд Боливии. Окончательный список кандидатов, допущенных к выборам 3 мая, должен быть обнародован 23 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о своём возможном участии в выборах в боливийский парламент. Кандидатура Луиса Арсе на должность президента, а Давида Чокеуанки — на должность вице-президента Боливии, была утверждена партией Моралеса «Движение к социализму» по результатам съезда в Аргентине.

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