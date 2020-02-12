Брюссель, , 21:51 — REGNUM «Серьёзную озабоченность» вызывает у НАТО ситуация в сирийском Идлибе, сообщил 12 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в этой ситуации НАТО поддерживает Турцию. Хотя и не только из-за участия в противостоянии Дамаску в Идлибе альянс поддерживает Турцию, отметил Столтенберг.

Столтенберг «Турция — член НАТО, и НАТО присутствует в Турции, также мы предоставляем ей ряд мер поддержки в сфере ПВО, независимо от ситуации в Идлибе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что военное обострение в Идлибе произошло из-за действий Турции.

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