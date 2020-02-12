Москва, , 16:54 — REGNUM Российская Федерация считает, что произошедшее обострение в сирийской провинции Идлиб вызвано в первую очередь тем, что Турция систематически не выполняет взятые на себя обязательства. Об этом сегодня, 12 февраля, заявила на регулярном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Причиной резкой деградации ситуации в стране мы считаем хроническое невыполнение Турцией взятых на себя обязательств», — сказала Захарова.

Напомним, что в сирийской провинции Идлиб, несмотря на заверение Турции о том, что она установит режим прекращения огня, не прекращались вылазки террористов против сирийской правительственной армии. В итоге сирийские силы перешли в наступление и начали зачистку Идлиба.

Турецкая сторона начала нести потери, так как турецкие военные и гражданские лица были внедрены в террористические структуры.

Анкара ответила ударами по сирийским силам, а также вводом в Идлиб крупной войсковой группировки.