Минск, , 13:36 — REGNUM Наступило время вернуть историко-культурные ценности из-за рубежа. Об этом 10 февраля сообщил белорусский государственный телеканал СТВ.

В большом материале на тему возвращения утраченных ценностей высказались представители властей и профильных госорганизаций постсоветской республики. Было упомянуто о покупке за рубежом произведений польского классика Владислава Сыракомли, которые нынешние проводники политики «белорусизации» присвоили и не жалеют бюджетных денег.

Также было упомянуто о ценностях, оказавшихся в Киеве и Москве. Гостелеканал отметил: «В начале Великой Отечественной из музеев, архивов, институтов национальное достояние белорусов эвакуировалось эшелонами в Россию, Украину…».

Акценты официоза: Официальный Минск совсем запутался: Войны «не наши», а победы — «наши»

«Реституция — это о тех ценностях, которые незаконно, противоправно, не важно когда, но были вывезены из страны насильно. Я думаю, что было бы правильно и по-союзнически в год 75-летия Великой Победы, чтобы те ценности, которые мы спасали в 1941 году от фашистов, вернулись на историческую родину. Тем более что люди, жертвуя своей жизнью, вывозили их из Минска и передавали по временным актам передачи. Где было написано — на временное хранение, пока не закончится война. Пришло время вернуть те ценности, которые сейчас хранятся в Российской Федерации, которые являются нашей собственностью по всем актам права», — заявил гостелеканалу член Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Марзалюк.

Читайте также: «Белорусской государственности более тысячи лет»

Высказался на тему реституции и белорусский министр культуры Юрий Бондарь: «Культурные ценности возвращаются крайне неохотно. Если проанализировать наш опыт, то не было такого, чтобы в добровольном порядке была возвращена та или иная ценность. Это происходит усилиями меценатов, которые выкупают произведения искусства и возвращают на родину, усилиями различных фондов, которые выполняют ту же функцию, или при условии обмена».

«А что же комиссия по возвращению историко-культурных ценностей, созданная правительством три года назад? Пока ее работа хоть сколько-нибудь ощутимых результатов не принесла», — задался вопросом белорусский гостелеканал.

На него ответила замначальника управления по охране историко-культурного наследия белорусского министерства культуры Наталья Хвир: «На этот год разработан план совместно, который утвержден замминистрами культуры и иностранных дел, план работы комиссии по возврату ценностей, которые были перемещены законно/незаконно через границу Республики Беларусь».

Директор музея Могилёва Алексей Батюков поделился такими соображениями: «Большое количество аукционных домов, разнообразных антикварных магазинов завалены предметами в том числе и из Белоруссии. Это преступный бизнес, это разворовывание национального историко-культурного наследия».

Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии