Москва, , 13:11 — REGNUM Глава РФ Владимир Путин поздравил президента Сербии Александра Вучича с Днем государственности Сербии. Текст поздравительной телеграммы опубликован 12 февраля на сайте Кремля.

В телеграмме Путин отметил, что отношения между Россией и Сербией находятся на высоком уровне. Глава РФ также обратил внимание на динамичное развитие политического диалога между странами и продуктивное взаимодействие в самых разных сферах.

«Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса российско-сербских связей во благо наших братских народов и в интересах укрепления стабильности и безопасности не европейском континенте», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин пожелал Вучичу здоровья и успехов, а гражданам Сербии — счастья и процветания.

Напомним, в Сербии День государственности празднуется с 15 по 16 февраля. Эти дни в стране официально объявлены выходными.

Читайте также: Гойкович: Сербия не будет вводить санкции против России