Москва, , 11:22 — REGNUM Белград никогда не будет вводить санкции против Москвы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявила спикер парламента Сербии Майя Гойкович в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы гордимся тем, что мы никогда не вводили и не будем вводить санкции против Российской Федерации», — сказала она.

Эта позиция, по ее словам, доказывает независимость Сербии.

Володин выразил уверенность в том, что развитие отношений на принципах диалога, доверия, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств должно быть нормой жизни, однако сейчас в мире, где так много проблем, это стало восприниматься как достижение.