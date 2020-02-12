Киев, , 10:53 — REGNUM Экс-глава Украины Петр Порошенко считает, что случившаяся накануне смена главы офиса президента Зеленского «усилит движение к капитуляции Украины перед Россией».

Об этом он сообщил в статье, написанной для издания «Украинская правда», и опубликованной сегодня, 12 февраля.

Порошенко считает, что последние перестановки в офисе президента Зеленского не дают повода ни для радости, ни для злорадства.

«С одной стороны, шило на мыло, с другой — плохой знак, потому что очевидно усиление партии капитуляции», — подчеркнул он.

Экс-президент считает, что нынешнее украинское руководство постепенно прекращает политико-дипломатическое сопротивление «агрессору», скатываясь к политике его умиротворения.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил своего бывшего помощника Андрея Ермака. Ермак играл ведущую роль во всех переговорах с Россией, поэтому его сразу же объявили «пророссийским» политиком.

Часть экспертов прямо называют назначение нового главы офиса Зеленского назвали победой России, о том же говорят и некоторые депутаты Рады. Даже умеренные эксперты соглашаются в том, что назначение Ермака — это как минимум «пас России».