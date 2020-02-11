Киев, , 16:38 — REGNUM Пророссийское окружение президента Зеленского взяло верх над представителями олигархии, заявила журналистам сегодня, 11 февраля, народный депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз, комментируя кадровые изменения в офисе президента.

Фриз отметила, что если раньше на Украине говорили о «ползучем» или гибридном реванше, то теперь будет «реванш (пророссийских сил) в турборежиме», передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратница Порошенко предполагает, что под руководством Андрея Ермака уже в ближайшее время офис президента будет «склонять» Раду к принятию решений относительно проведения в этом году выборов в Донбассе, относительно амнистии «боевикам» и по законопроекту о двойном гражданстве.

«"Большой брат» требует расчистить плацдарм. Они (команда Зеленского) «сделают» Украину вместе с Путиным — если мы это позволим», — добавила в завершение Фриз.

ИА REGNUM отмечает, что после назначения Андрея Ермака офис президента Украины выпустил специальное заявление, в котором говорится, что смена руководителя офиса никоим образом не повлияет на политический курс государства.

В условных «патриотических» кругах на Украине Ермак имеет репутацию «пророссийского» политика, поскольку именно он в последнее время курировал переговоры с Москвой по ряду актуальных проблем — от обмена удерживаемыми лицами до газовых переговоров и организации декабрьского саммита в «нормандском формате». Также Ермак положительно отзывается о переговорщиках из России.