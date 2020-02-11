Киев, , 15:28 — REGNUM Официальное назначение Андрея Ермака руководителем офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского — это, действительно, победа России, заявил 11 февраля украинский политолог Владимир Горбач.

«Это победа не только над Коломойским, чьим адвокатом был предыдущий глава ОП Андрей Богдан, но и вообще над Украиной», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что сегодня же украинские СМИ напомнили о том, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет отвечать за политику Кремля по Украине.

«Теперь тандем Ермак-Козак возьмется за дело решительно», — резюмировал Горбач.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Ермак, еще в статусе помощника президента Зеленского, в эфире украинского телевидения комплиментарно отозвался о своем сотрудничестве с Дмитрием Козаком.

«Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло. Поэтому у меня достаточно позитивное (впечатление)», — подчеркнул Ермак.

Сегодня президент Зеленский назначил Андрея Ермака главой своего офиса, уволив с этой должности Андрея Богдана. Ранее в статусе помощника Зеленского Ермак курировал от Киева ряд переговоров с Россией, в частности, по обмену удерживаемыми лицами.