Москва, , 10:41 — REGNUM Никакой задолженности России перед Советом Европы нет, заявилДиректор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

«Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было», — цитирует его РИА Новости.

Он напомнил, что в 2017 году Россия приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. Эта была вынужденная и правомерная реакция на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ, добавил Кобринец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мониторинговый комитет ПАСЕ подтвердил, что в течение полугода после возвращения России в ассамблею были выполнены некоторые рекомендации.

Примерами позитивной динамики названо участие РФ в обмене удерживаемыми лицами с Украиной, передача Киеву задержанных в Керченском проливе моряков, а также возвращение одного человека, которого разыскивали в связи с крушением рейса MH17. Также Россия заплатила все положенные взносы в бюджет и по частичным соглашениям, исключая проценты.

Читайте также: ПАСЕ приняла резолюцию, притесняющую РФ