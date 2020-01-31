Страсбург, Франция, , 02:17 — REGNUM Резолюция по контролю над выполнением обязательств десятью странами, в том числе и РФ, приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Текст документа размещен 30 января на сайте ассамблеи.

Резолюция содержит ряд антироссийских положений. Так, ПАСЕ призывает российскую сторону к полному выполнению Минских соглашений, а также обвиняет РФ в «незаконной аннексии Крыма и агрессии против Украины». Помимо этого, в документ включены пункты о негативных процессах в области демократии, соблюдения законов и прав человека в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в рамках пленарной сессии ПАСЕ подтвердило полномочия делегации России в полном объеме. Глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») был избран на пост вице-председателя ассамблеи.

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