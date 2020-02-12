Киев, , 09:25 — REGNUM Украине следует рассмотреть вопрос о продаже воды в Крым, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

«Мы всё покупаем в России. И часто переплачиваем. Если договорятся покупать и платить, и за газ и за воду как должно… Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», — рассказал он.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выразил мнение, что Украина могла бы возобновить подачу воды в Крым взамен на уступки России на переговорах по Донбассу.

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Напомним, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, снабжающего полуостров водой 26 апреля 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как население полуострова не признало результаты государственного переворота в Киеве. Воссоединению с Россией предшествовал референдум, на котором жители Крыма поддержали эту идею.