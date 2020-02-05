Киев, , 09:43 — REGNUM Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что 11−12 февраля в Херсонскую область приедут члены комитета Верховной рады по правам человека. Они посетят контрольно-пропускной пункт «Каланчак» на границе с Россией, а также дамбу, перекрывающую Северо-Крымский канал.

«Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после «деоккупации». Никакой воды до «деоккупации», — подчеркнул Кориневич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Аристов рассказал о планах зарабатывать на продаже украинской воды в Крым.

Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года после проведения референдума по данному вопросу. Поводом для референдума стал госпереворот на Украине, результаты которого не признали жители Крыма. В свою очередь, украинские власти не признают результаты референдума о самоопределении полуострова, называя добровольное воссоединение с Россией «оккупацией Крыма».

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