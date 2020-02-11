Москва, , 13:56 — REGNUM Министры обороны стран НАТО обсудят ответ на угрозу безопасности альянсу от российских ядерных и обычных ракет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 февраля на пресс-конференции.

«Мы обсудим наш ответ на весь диапазон российских ракетных систем — обычных, ядерных и ракет на стадии разработки», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Североатлантический альянс считает необходимыми и другие меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России. Встреча министров обороны НАТО по данному вопросу состоится 12−13 февраля.

Напомним, с 3 по 9 февраля истребители НАТО, базирующиеся в Литве и Эстонии, два раза поднимались для сопровождения российских военных самолётов, которые следовали в нейтральном воздушном пространстве в Калининградскую область и от туда.

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