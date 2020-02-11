Тбилиси, , 12:21 — REGNUM Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили будет участвовать во встрече глав военных ведомств стран-участниц блока НАТО в штаб-квартире альянса. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

Сообщается, что встреча пройдет 12 и 13 февраля. Также в Брюсселе Гарибашвили встретится генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На встрече планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества Грузии и военного блока.

Также глава грузинского оборонного ведомства примет участие в обсуждении операции «Решительная поддержка» в Афганистане.

Стоит отметить, что среди стран, не являющимися членами НАТО, Грузия направила в Афганистан больше всего военнослужащих, там проходит службу порядка 900 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Грузии проводит ротацию своих военнослужащих в Афганистане