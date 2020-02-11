Минск, , 13:03 — REGNUM Госагитпроп Белоруссии должен обеспечить «информационный суверенитет» — право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность. Об этом сегодня, 11 февраля заявил Александр Лукашенко, проводя в своей резиденции совещание с главами государственных СМИ.

«И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле. Но, увы, приходится», — сообщил Лукашенко главным редакторам государственных СМИ.

Он напомнил, что менее года назад была разработана и принята Концепция информационной безопасности Белоруссии. При этом он признал: «Не знаю, насколько она эффективна. Вам виднее. Но это первый серьезный шаг к выработке стратегии нашей информационной безопасности. Возможно, как живое творческое тело, надо совершенствовать эту концепцию».

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Лукашенко сравнил современные СМИ с оружием массового поражения и даже химическим оружием, отметив, что «многие из них откровенно деструктивны». При этом он не упомянул ни одно белорусское государственное издание.