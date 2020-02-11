Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Министерство юстиции США приступило к проверке информации, полученной от адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом 10 февраля сообщил журналистам глава ведомства Уильям Барр.

«Это касается всей информации, поступающей к нам по Украине, в том числе той, о которой нам может заявить господин Джулиани», — сказал министр.

Напомним, в декабре 2019 года американская пресса сообщала, что Джулиани смог получить «важную информацию» о противниках Трампа во время визита на Украину.

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9 февраля 2020 года сенатор Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) заявил, что у Джулиани есть информация о деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантера.