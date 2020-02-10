Тирасполь, , 16:56 — REGNUM От президента Молдавии Игоря Додона нельзя ждать никакой иной риторики по поводу статуса Приднестровья, кроме слов о том, что оно является частью Молдавии, и что оно не может существовать вне её. Об этом 10 февраля заявил ИА REGNUM старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков, комментируя недавнее высказывание Додона о том, что «Независимость Приднестровья никто не признает, и у него нет будущего отдельно от Молдавии».

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«Если смотреть с точки зрения Игоря Додона, тут все логично. Тем более, очевидно, что на его риторику повлияли перестановки в российском аппарате — курировать постсоветские страны будет Дмитрий Козак, который долгое время занимался урегулированием приднестровского конфликта. Он выдвигал определенные предложения по созданию федеративного государства, в котором Приднестровье получило бы особый статус», — напомнил эксперт, допустив, что эти перестановки вдохновили Додона на очередные заявления по поводу статуса Приднестровья. «Так как Додону хочется реализовать молдавскую цель и вернуть себе Приднестровье, в перестановках в российском руководстве он мог усмотреть какие-то сигналы для того чтобы активизировать деятельность в этом направлении», — считает Марчуков.

Тем временем, с точки зрения Приднестровья ситуация выглядит совершенно иным образом, полагает историк. «У Приднестровья нет будущего не без Молдавии, а без России», — заявил он, подчеркивая, что Приднестровская Молдавская Республика фактически существует уже почти 30 лет в качестве независимого государства.

«Да, там у граждан паспорта трех стран. Когда Додон ссылается на то, что у жителей Приднестровья есть молдавские паспорта, это, по большому счету, ничего не значит, потому что у тех же жителей есть и российские паспорта. И если Додон ставит вопрос таким образом, тогда можно поставить и вопрос о том, что это граждане России, которые должны воссоединиться с Россией вместе со своей территорией» Андрей Марчуков

Марчуков напомнил, что в Приднестровской Молдавской Республике уже дважды проходил всенародный референдум, на котором население дважды проголосовало за вхождение Приднестровья в состав Российской Федерации. При этом явка на обоих референдумах была высокой — более 90% проголосовавших. «Это лучший показатель народного волеизъявления — жители Приднестровья хотят в Россию, а не в Молдавию», — отметил эксперт.

По словам Андрея Марчукова, молдавское руководство в ближайшее время будет активизировать свои попытки возобновить переговорный процесс и добиться включения Приднестровья в состав Молдавии. С этой целью оно будет даже выискивать союзников в российском руководстве, допустил историк.

«Тем не менее, надо понимать, что в Молдавии сейчас у реальной власти находятся люди отнюдь не пророссийской ориентации, и в последнее время там усилилось американское влияние. С моей точки зрения, говорить о какой-то федерализации Молдавии путем вливания туда фактически самостоятельного Приднестровья — это тупиковый вариант. Не удастся создать «единую пророссийскую Молдавию». Это как если бы мы сегодня говорили, что включение Крыма и Донбасса в состав Украины сделает всю Украину пророссийской. Нет, это не позволит сделать пророссийской всю Украину и не позволит сделать пророссийской всю Молдавию, в которой за эти 30 лет крепли и прорумынские, и проамериканские настроения во власти. В данном случае должна быть сделана ставка на сохранение независимости Приднестровья с последующим воссоединением его с Россией», — подытожил Марчуков.