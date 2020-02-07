Кишинёв, , 23:54 — REGNUM «Независимость Приднестровья никто не признает, и у него нет будущего отдельно от Молдавии», — заявил президент Молдавии Игорь Додон в ходе еженедельного эфира в YouTube, передает ИА REGNUM.

Он добавил, что надо садиться и искать политическое решение конфликта, потому что между Молдавией и ПМР «нет ненависти». «Мы — единая страна, мы все — граждане Республики Молдова. В Приднестровье проживают 300 тыс. человек, которые официально подтвердили гражданство Республики Молдова (официально в ПМР около 220 тыс. граждан Молдавии — прим. ИА REGNUM). Получается, что де-юре, с точки зрения международного права, мы общепризнанное единое государство, а де-факто — разделены. Эту проблему надо решать», — сказал Додон.

Он добавил, что молдавские власти готовы «дать гарантии, полномочия, широкую автономию». «Никто за нас эту проблему не решит — ни Россия, ни Евросоюз, ни США. Мы должны признать, что у нас общее будущее и найти решение», — заявил Додон.

Он также утверждает, что ему удалось наладить «хорошие контакты» с руководством Приднестровья и продвинуться в процессе «реинтеграции». «Определенная интеграция уже происходит. Сейчас около 70% производства Приднестровья связано с Кишиневом. Около 40% производимой в Приднестровье продукции через Кишинев экспортируется в Евросоюз, пользуясь льготами, которые мы имеем. Еще 30% приднестровской продукции продается на правом берегу Днестра», — сказал Додон.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику на ещё более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинёва на протяжении последних лет.

Затем оказалось, что речь идет об автономии — наподобие той, что обладает Гагаузия, о которую в Молдавии регулярно «вытирают ноги» и «автономия» которой постоянно нарушается молдавскими властями. Тем не менее Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счёт с Москвой, где его считают «надёжным партнером».

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