* запрещённая в России организация

Москва, , 13:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на соответствие закону. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Приволжский окружной военный суд приговорил семь фигурантов дела о сообществе «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подсудимые получили от шести до 18 лет колонии.

Читайте также: Фигурантам дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначили до 18 лет колонии