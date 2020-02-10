* запрещённая в России организация

Пенза, , 12:22 — REGNUM Приговор семи фигурантам дела о сообществе «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынесен Приволжским окружным военным судом в Пензе. Подсудимые получили от шести до 18 лет колонии, передаёт 10 февраля Русская служба ВВС.

Согласно решению суда, Дмитрий Пчелинцев проведёт 18 лет в колонии строгого режима за создание террористического сообщества и незаконное хранение боеприпасов. Ещё один организатор группировки Илья Шакурский проведёт в заключении 16 лет.

Трое подсудимых Максим Иванкин, Михаил Кульков и Андрей Чернов приговорены соответственно к 13, десяти и 14 годам колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе и покушение на сбыт наркотиков.

Василий Куксов получил девять лет колонии общего режима за участие в террористическом сообществе и хранение оружия, Арман Сагынбаев — шесть лет колонии общего режима за участие в террористическом сообществе.

Суд согласился с версией гособвинения и признал «Сеть» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) межрегиональной террористической организацией. Она была создана в 2016 году и включала ячейки в Пензе, Москве и Санкт-Петербурге.