Москва, 10 февраля 2020, 12:38 — REGNUM Россия значительно уступает силам НАТО по обычным вооружениям, Россия не СССР, Варшавский договор давно в прошлом. Если и будет война России с НАТО, то она будет ядерной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление США о препятствии для победы в войне с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, написало американское издание Breaking Defense.
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