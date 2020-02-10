Москва, , 12:38 — REGNUM Россия значительно уступает силам НАТО по обычным вооружениям, Россия не СССР, Варшавский договор давно в прошлом. Если и будет война России с НАТО, то она будет ядерной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление США о препятствии для победы в войне с Россией.

«Именно стратегические ядерные силы являются гарантией суверенитета Российской Федерации. Судьба Европы в этом случае не завидна.

Ядерная стратегия России имеет своей целью 100% уничтожение потенциального противника, как бы не сложился конфликт.

Так что в случае войны между Россией и НАТО между Канадой и Мексикой однозначно появится огромный пролив. Думаю, что в Вашингтоне это прекрасно все понимают», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, написало американское издание Breaking Defense.

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