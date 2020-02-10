Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Для Соединенных Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, пишет американское издание Breaking Defense.

Отмечается, что в случае войны между США и РФ боевые действия будут происходить в Восточной Европе, где протекает много рек.

Так, одна из них — Висла, протекающая через всю Польшу. Для отправки подкреплений или для отступления войска НАТО будут использовать мосты, которые очень редко смогут выдержат вес более 55 тонн, тогда как современные американские танки весят порядка 60 тонн.

Читайте также: Аналитик: США могут столкнуться с масштабными атаками на свою армию

Издание уточнило, что в Восточной Европе во время холодной войны мосты строились так, чтобы они могли выдержать 45-тонные советские танки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Forbes Лорен Томпсон отметил, что состояние американского транспортного флота может стать причиной поражения США в случае военного конфликта в Евразии.

По его словам, те несколько десятков транспортных судов, которые сейчас находятся в распоряжении американских ВМС, значительно устарели и только примерно 40% из них могут быть использованы для выполнения задач.

Читайте также: Байден заявил о важности НАТО как инструменте против России