Майами, США, 7 февраля 2020, 23:36 — REGNUM Туристический оператор Royal Caribbean объявил о запрете своих круизов для всех жителей Китая, Гонконга и Макао, 7 февраля сообщает агентство Reuters.
Ранее оператор из США уже объявил о прекращении круизов из городов Китая. Теперь запрет касается просто всех граждан с китайским паспортом в любой точке мира.
Отметим, 7 февраля эксперты ВОЗ призвали не «стигматизировать» Китай и китайцев из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
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