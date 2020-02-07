Женева, Швейцария, 7 февраля 2020, 20:48 — REGNUM Эксперты ВОЗ выражают разочарование в связи со «стигматизацией» и «дискриминацией» китайцев из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV, 7 февраля сообщает агентство Reuters.
Против «стигматизации» Китая и китайцев выступила также эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керхове — она призвала журналистов не называть коронавирус «уханьским» или «китайским» — у него есть простое и понятное название 2019-nCoV.
Читайте также: ВОЗ призывает «не стигматизировать» Китай из-за коронавируса