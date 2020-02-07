Пекин, , 08:24 — REGNUM Пекин намерен устранять разногласия торгово-экономического характера между Китаем и США на основе равных прав сторон. Об этом 7 февраля заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Даже несмотря на то, что между нашими странами существуют противоречия, нам необходимо действовать на равноправной основе, уважая друг друга», — цитирует председателя КНР агентство «Синьхуа».

Также он отметил, что только в том случае стороны смогут найти необходимые средства разрешения противоречий путем диалога.

Также Си Цзиньпин заявил, что он надеется, что Вашингтон буде солидарен с Пекином, действуя по договоренностям, которые были достигнуты на высшем уровне и указал, что первая фаза нового торгового соглашения между КНР и США выгодна как обеим странам, так и всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что ведущие телекоммуникационные гиганты — финская компания Nokia и шведская Ericsson, должны перейти под контроль США, чтобы не попасть под влияние китайской Huawei в области технологий 5G.