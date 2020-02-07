Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Ведущие телекоммуникационные гиганты — финская компания Nokia и шведская Ericsson, должны перейти под контроль США, чтобы не попасть под влияние китайской Huawei в области технологий 5G, 6 февраля заявил американский генеральный прокурор Уильям Барр, сообщается на сайте его ведомства.

Барр напомнил, что Китай сейчас является лидером в сфере 5G, удерживая в руках около 40% этого рынка. По его словам, единственном континентом, куда еще не поставляется китайское оборудование 5G, является Северная Америка.

Генпрокурор напомнил, что в настоящее время Nokia и Ericsson находятся в конкуренции с Huawei и, чтобы сохранить их статус, американские компании должны завладеть контрольным пакетом данных европейских телекоммуникационных производителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января издание Financial Times заявило, что правительство ЕС намерено ограничить доступ китайской компании Huawei к развитию сетей 5G.

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