Чебоксары, , 22:50 — REGNUM В Чувашии продолжаются отставки и назначения во вновь формируемом правительстве, при этом порой за день подписывается сразу несколько указов. Освобождены от должностей три члена правительства, перестановки коснулись и администрации главы республики. Несколько указов врио главы Чувашии Олег Николаева подписал сегодня, 6 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Указом № 23 понижен в должности Иван Моторин, который в команде бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева работал председателем регионального правительства: он назначен вице-премьером — министром экономического развития и имущественных отношений Чувашии. Отметим, что предыдущим указом исполнение обязанностей председателя Кабинета министров республики Олег Николаев возложил на себя.

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Ивана Моторина можно назвать главным долгожителем чувашского правительства, в состав которого он бессменно входит почти 14 лет. Свою карьеру он начал в команде первого президента Николая Федорова, дослужившись до министра экономического развития, а в команде второго главы Чувашии Михаила Игнатьева восемь лет проработал премьер-министром. При этом по времени пребывания в должности премьера Моторин является рекордсменом: прежний рекорд принадлежал Сергею Гапликову (ныне — глава Коми), который возглавлял чувашское правительство на протяжении шести лет.

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Указом № 24 исполняющий обязанности министра финансов Михаил Ноздряков, который был назначен на эту должность 3 февраля, получил статус заместителя председателя Кабинета министров.

Указом № 25 отправлен в отставку начальник региональной государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сергей Вязовский.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля освобождены от должностей два члена регионального правительства: исполняющий обязанности министра экономического развития Павел Иванов и исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев. Временное исполнение обязанностей глава минтранса возложено на Сергея Яхатина. Кроме того, освобождён от должности заместитель руководителя администрации главы Чувашии Валерий Филимонов.

Напомним, 29 января президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. В тот же день временное исполнение обязанностей было возложено на лидера чувашских справороссов Олега Николаева, который до этого работал главой комитета Госдумы.

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