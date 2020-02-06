Чебоксары, 6 февраля 2020, 22:20 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев будет совмещать работу с постом председателя регионального правительства. Соответствующий указ подписан сегодня, 6 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января глава Чувашии Михаил Игнатьев указом президента РФ Владимира Путина отправлен в отставку в связи с утратой доверия. В тот же день врио главы республики назначен Олег Николаев.
Отметим, что в соседней Ульяновской области губернатор Сергей Морозов ранее заявил, что пост главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве.