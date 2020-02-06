Москва, , 18:31 — REGNUM Вопросы урегулирования ситуации в Сирии, в Ливии и арабо-израильский конфликт обсудили Москва и Каир, сообщили 6 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что в Москве прошла встреча заместителя российского министра иностранных дел Михаила Богданова с египетским послом в РФ Ихабом Талаатом Насром.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии и Сирии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, этот же круг вопросов обсуждался Россией и Египтом два дня назад на уровне министров иностранных дел.

Читайте подробнее: Москва обсудила «сделку века» с Каиром

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии правительственные войска успешно отбивают территорию у террористов, но усиливается обострение с турецкими отрядами.

Читайте подробнее: Турки обстреляли войска Дамаска в Идлибе

В Ливии стороны конфликта (Триполи и Бенгази) продолжают военное противостояние. Однако представитель Правительства национального согласия заявил, что начато обсуждение перемирия.

Читайте подробнее: Стороны конфликта в Ливии готовы начать переговоры — ООН

Отметим, что Турция также вмешивается и в этот процесс.

Что касается «сделки века», она будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН сегодня, 6 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН готовится осудить «сделку века» Трампа