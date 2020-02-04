Москва, , 17:00 — REGNUM Наиболее острые вопросы ближневосточного урегулирования обсудили российский и египетский министры иностранных дел Сергей Лавров и Самех Шукри, сообщили 4 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что в ходе телефонных переговоров министры обсудили урегулирование ситуации в Сирии, в Ливии и так называемую сделку века, инициированную Соединёнными Штатами.

Москва и Каир договорились продолжать взаимодействие «в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе».

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Напомним, все вышеперечисленные вопросы пока не решены. В Сирии продолжается борьба с боевиками, осложняемая отношениями с Турцией. Внутриливийское противостояние сохраняется, поскольку Триполи и Бенгази пока не договорились.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по «сделке века» планируется заседание Совета Безопасности ООН, которое может состояться 6 февраля при участии представителя США.

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