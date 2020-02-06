Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Петербургские депутаты из нескольких фракций Заксобрания требуют признать памятником культуры СКК «Петербургский», при обрушении которого 31 января погиб рабочий.

СКК Петербургский после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам «яблочника» Бориса Вишневского, он подал уже третью заявку в комитет по охране памятников (КГИОП), чтобы СКК внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия. По мнению депутата, этот статус будет означать необходимость восстановления советской арены. Прежние заявки, поданные до обрушения, КГИОП отклонял, заявляя, что дожидается, пока комплексу исполнится 40 лет. Это произошло в день сноса, 31 января.

Кроме того, девять депутатов ЗакСа отправили обращение губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой расторгнуть концессионное соглашение с компанией, обрушившей СКК — ООО «СКА Арена», а также поспособствовать признанию СКК памятником. Напомним, «СКА Арена» намерена на этом же месте возвести самую большую ледовую площадку в Европе. Спустя четыре дня после сноса в Смольном «официально не было» данных о том, какая именно субподрядная организация обрушила комплекс.

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Ранее депутат от КПРФ Александр Рассудов заявлял корреспонденту ИА REGNUM, что депутаты отреагируют на «безобразный демонтаж», повлекший смерть человека, однако помимо указанного письма губернатору иной реакции не последовало.

На заседании ЗакСа 5 февраля депутат Максим Резник (фракция «Партии роста») спросил, почему фракция «Единой России» не сделает заявление, но спикер Вячеслав Макаров снял этот вопрос. Борис Вишневский также упомянул СКК в своем выступлении, на что Макаров его перебил, требуя, чтобы тот лучше взял слово на эту тему в конце заседания.

Помимо Рассудова, Вишневского и Резника подписи под письмом Беглову поставили представители «Партии роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко, «эсеры» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров, коммунистки Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

СКК был достроен в 1979 году и удостоен различных архитектурных и инженерных премий благодаря уникальности крыши-мембраны, в результате грубого демонтажа которой комплекс рухнул в день своего сорокалетия.

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