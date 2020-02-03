Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего. Об этом сообщил 3 февраля вице-губернатор Максим Соколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

СКК «Петербургский» после обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Соколов отметил, что комитет по инвестициям еще 31 января, вдень ЧП, направил запрос инвестору ООО «СКА Арена».

«Мы, правда, направили, естественно — это было в пятницу оперативно по следам ЧП — запрос концессионеру от имени концедента», — подтвердил Соколов. Однако, по его данным, к вечеру 3 февраля Смольный так и не получил ответа.

«Насколько мне известно сейчас, в комитет по инвестициям ответ от концессионера еще не поступил», — заявил чиновник.

Соколов также подчеркнул, что власти не могут утверждать, какая именно компания вышла на работы по демонтажу 31 января. «В СМИ много было различных названий организаций. Но официально, по крайней мере, мы этой информацией пока не обладаем», — сказал вице-губернатор.

Напомним, «СКА Арена» утром 31 января заявляло, что работы ведет «СК Прайд». После обрушения сама организация «СК Прайд» сообщила СМИ, что не имеет отношения к ситуации — в ее задачи не входила разборка кровли, которой занимались рабочие в пятницу и которая привела к трагедии, «СК Прайд» должна была выйти на объект позже, о чем изданию «Фонтанка» сообщил ее генеральный директор Антон Шевченко. Издание также утверждает, что к разборке кровли могла быть привлечена компания с нулевым опытом демонтажных работ ООО «АН Дорстройпроект».

Максим Соколов также сообщил, что Смольный не получал никаких уведомлений о планах «СКА Арены» снести спортивный комплекс 31 января.

«Официальных заявлений мы не получали», — сказал вице-губернатор. Он добавил, что любые работы следовало начинать в соответствии с действующим законодательством. «Вот должны или не должны [были нас уведомить] — ответ на этот вопрос ищет следствие», — полагает Максим Соколов.

По его словам, именно следственные органы на данный момент определяют, может ли концессионер продолжать работы на объекте. Если СКР не приостановил какую-либо деятельность подрядчика, то тот вправе продолжать эксплуатировать территорию.

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с обрушением Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при котором погиб один человек — сварщик, резавший ванты. Кровля и большая часть стен СКК обрушились в ходе демонтажа здания.