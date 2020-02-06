Пекин, 6 февраля 2020, 11:24 — REGNUM Власти Китая намерены сохранить регулярное воздушное сообщение с другими странами, несмотря на вспышку коронавируса. Об этом 6 февраля заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Работа китайских авиакомпаний не прекратится», — сказала она.
Чуньин отметила, что правительство КНР уделяет повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности китайских и иностранных граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань, число заразившихся оценивается в несколько десятков тысяч человек. Число жертв коронавируса в Китае достигло 563 человек.
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