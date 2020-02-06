Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Наращивание Россией военного потенциала в Арктике является вызовом для Соединенных Штатов, заявил заместитель помощника госсекретаря США Майкл Мерфи.

По его словам, Москва имеет хорошие рабочие отношения с Вашингтоном и другими арктическими странами в рамках Арктического совета. Также была проведена большая работа в области научного сотрудничества, спасательных операций, сказал он.

Однако, добавил он, американские власти беспокоятся в связи с наращиванием военного потенциала РФ как на территории Арктики, так и на Востоке. Речь идет об Украине, Грузии и Крыме, сказал он на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил о наращивании количества учений и разведывательной деятельности в Арктике со стороны НАТО.

При этом, по его словам, возросло не только число проводимых мероприятий оперативной и боевой подготовки, но и их масштабность. В целом количество подобных мероприятий НАТО возросло на 17%, а деятельность по разведке — на 15%.

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