Москва, , 15:57 — REGNUM Количество радиолокационных станций (РЛС) в Арктике, способных обнаружить гиперзвуковые цели, будет увеличено вдвое. Такое решение принято генштабом Вооружённых сил РФ, сообщает 20 января ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время на севере России развёрнуто пять РЛС «Резонанс-Н», их количество увеличат до десяти. После этого, пояснил источник, северо-восточное ракетоопасное направление в арктической зоне будет полностью под контролем «охотников» за гиперзвуковыми аппаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, третий по счёту радар «Резонанс-Н» заступил на боевое дежурство на Новой Земле в ноябре 2019 года. Он предназначен для обнаружения самолётов-невидимок и объектов, летящих со скоростью 20 Махов.

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