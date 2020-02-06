Пхеньян, , 08:12 — REGNUM КНДР отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля в Баварии, из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источников, правительство КНДР оповестило организаторов конференции о том, что заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён не сможет посетить международное мероприятие по причине распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР закрыла границу для всех иностранных туристов, а также приостановила железнодорожное сообщение с Россией и Китаем.

Отмечается, что глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь Майк Помпео рассматривают возможность принятия участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

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