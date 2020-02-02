Сеул, , 11:17 — REGNUM На полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт в Баварии с 14 п 16 февраля, может состояться встреча главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и Госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Если встреча состоится, то, по предварительным данным, стороны могут обсудить вопросы межкорейского сотрудничества и распределения военных расходов.

Как сообщают в министерстве иностранных дел Южной Кореи, в настоящее время Кан Гён Хва рассматривает возможность принятия участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со стороны США в конференции могут принять участие госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Предполагается, что помимо корейско-американской встречи на полях 56-й конференции по безопасности может пройти трехсторонняя встреча представителей США, Южной Кореи и Японии, поскольку глава МИД Японии Мотэги Тосимицу также планирует принять участие в международном мероприятии.