Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Словами негодования в адрес американской демократии и президента США Дональда Трампа разразилась 6 февраля спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, выступившая инициатором провалившегося импичмента, на своём сайте.

«Президент и республиканцы сената нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции», — написала она.

«К сожалению, из-за предательства Сената республиканцами Конституции президент по-прежнему продолжает угрожать американской демократии, настаивая на том, что он выше закона», — считает Пелоси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенате США завершилось голосование по двум статьям обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках дела об импичменте. По итогам голосования Трамп был полностью оправдан.

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Трампа обвиняли в превышении полномочий в связи с решением задержать выплаты военной помощи Украине, чтобы власти страны открыли расследование против вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года, демократа Джо Байдена. Американского президента также обвиняли в препятствовании расследованию конгресса.

Ранее Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст выступления американского лидера Дональда Трампа после его выступления с посланием «О положении страны». Американский вице-президент Майкл Пенс, в свою очередь, назвал этот жест позором, который войдёт в историю Соединённых Штатов.

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