Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступит с публичным заявлением по итогам окончания процесса по импичменту в Сенате. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Я сделаю публичное заявление завтра в Белом доме в 12:00 после полудня, чтобы обсудить ПОБЕДУ нашей страны в этом фарсе с импичментом», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенате США завершилось голосование по двум статьям обвинения против президента страны Дональда Трампа в рамках дела об импичменте. По итогам голосования Трамп был полностью оправдан.

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