Минск, , 18:39 — REGNUM После выхода Британии из Евросоюза её политика в отношении Белоруссии не изменилась. Об этом 5 февраля заявила журналистам британский посол в постсоветской республике Жаклин Перкинс.

«За последние три года наши отношения значительно развились», — приводит её слова «Интерфакс-Запад».

Перкинс высказала надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений — не только торговых, но и в других сферах. Среди таковых представитель официального Лондона назвала весьма болезненную для официального Минска тему прав человека.

В зависимости от прогресса в решении проблем прав человека «восточным партнёром» ЕС, отметила Перкинс, Лондон будет рассматривать вопрос о снятии санкций с официального Минска. После выхода Brexit режим санкций остался «таким же, как в Евросоюзе», сообщила она, отметив также «некоторый прогресс» властей Белоруссии в соблюдении европейских демократических стандартов.

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