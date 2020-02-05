Москва, , 14:10 — REGNUM Мир подошёл к опасной черте из-за вооружённых конфликтов и разрушения системы контроля над вооружениями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 5 февраля в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Он напомнил, что 75 лет назад, когда завершилась Вторая мировая война, идеалы мира, свободы и справедливости стали основой мироустройства. Их закрепили в Уставе ООН.

Однако сегодня множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, а мировая экономика пребывает в неустойчивом состоянии. Человечество вновь оказалось у опасной черты, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля новые послы 23 государств вручили президенту РФ верительные грамоты.

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