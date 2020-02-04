Москва, 4 февраля 2020, 15:34 — REGNUM Церемония вручения верительных грамот новых зарубежных послов президенту России Владимиру Путину состоится в Москве 5 февраля. Глава государства получит документы от дипломатов из 23 стран, сообщает 4 февраля пресс-служба Кремля.
«Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца», — говорится в сообщении.
Верительные грамоты Путину вручат новый посол США в России Джон Салливан, посол Казахстана Ермек Кошербаев, посол КНР Чжан Ханьхуэй, посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, посол Великобритании Дебора Джейн Броннерт.
Также это сделают новые главы диппредставительств Австралии, Марокко, Швеции, Ирландии, Сербии, Сингапура, Камбоджи, Греции, Ирака, Алжира, Монголии, Туниса, Ирана, Бангладеш, Новой Зеландии, Канады, Франции, Панамы в России.
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