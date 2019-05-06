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Индонезия, Восточный Тимор и АБР заключили меморандум о взаимопонимании

Политика

Стороны подписали меморандум в сфере трансграничной торговли и сотрудничества между Восточным Тимором и провинцией Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии

Джакарта, 6 мая 2019, 11:36 — REGNUM  Азиатский банк развития (АБР), правительство Индонезии и правительство Восточного Тимора подписали меморандум о взаимопонимании в поддержку трансграничной торговли и сотрудничества между Восточным Тимором и провинцией Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что в соответствии с соглашением Индонезия и Восточный Тимор примут меры по снижению барьеров для трансграничных наземных и воздушных перевозок. Стороны также стремятся уменьшить барьеры для торговли скотом и улучшить продвижение туризма в провинции Восточная Нуса-Тенгара и Восточном Тиморе.

Сообщается, что Азиатский банк развития предоставит грант в размере миллиона долларов США для поддержки реализации этого меморандума.

«Региональное сотрудничество и интеграция очень важны для устойчивого и всеобъемлющего роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот меморандум о взаимопонимании является небольшим, но важным шагом в поддержке трансграничного сотрудничества между Индонезией и Восточным Тимором», — заявил глава Азиатского банка развития Такехико Накао в кулуарах 52-го ежегодного заседания совета Азиатского банка развития в Республике Фиджи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2019 гожа в Дили состоялась встреча министра образования и культуры Индонезии Мухаджир Эффенди с министром образования молодежи и спорта Демократической Республики Восточный Тимор Дульсе де Хесус Соареш.

Читайте ранее в этом сюжете: Министры образования Индонезии и Восточного Тимора провели встречу в Дили

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Внешняя политика Индонезии
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